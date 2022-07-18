Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin düzenlemeyi, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." diyerek duyurdu.

Erdoğan’ın KYK indirimi müjdesi sonrası CHP’li bazı isimler Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür paylaşımları yapmaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından “Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar adına atılan adımlar için teşekkürler Kılıçdaroğlu” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan paylaşımına destek veren İmamoğlu’na yanıt bakandan geldi.

Bakan Varank KYK indirimi ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun bu işten 'siyasi bir pay kapmaya' çalıştığını söyleyerek paylaşımlara tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşımında, “Ulaştırma Bakanlığı metro yatırımlarını kendi icraatı gibi gösterip siyasi pay kapmaya çalışan İstanbul’un Belediye Başkanı, hükümetin KYK indirim hazırlığından ön alıp siyasi pay kapmaya çalışan genel başkanını tebrik ediyor… Hem de İstanbulkart'a %100 zam yaptıkları gün. PES!” ifadelerine yer verdi.