Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin buluşacağı bugünkü zirvenin en kritik konu başlığı Suriye’nin geleceği olacak. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlemeyi planladığı askerî harekât öncesinde İran ziyareti büyük önem taşırken, Tahran’da bu meselenin de kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Suriye özelinde önemli konu başlıklarının ele alınacağı zirvenin ağırlıklı gündem maddesini İdlib, Suriye Anayasa Komitesi, Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanması ve mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken adımlar oluşturacak. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan askerî harekâta ilişkin mevkidaşlarıyla görüş alışverişi yapması da bekleniyor. Suriye’deki son gelişmeleri ele alacak liderlerin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm vurgusu yapması da bekleniyor.

Masanın en güçlü aktörü Türkiye Suriyeli General Rahhal, Erdoğan’ın şu ana kadar sahada her istediğini aldığını belirterek “O masanın en güçlü aktörü olan Türkiye, Tahran zirvesinde Menbiç ve Tel Rifat konusunda da sonuç alacak” dedi.

Erdoğan Kabine sonrası sinyal verdi: Suriye'ye yeni harekat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız." dedi.

ABD, TSK'nın olası Suriye harekatından endişeli: Türkiye geri adım atmıyor Türkiye’nin Suriye’ye operasyon sinyali vermesi endişe oluşturmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ancak Ankara'nın, ABD istiyor diye operasyondan "geri adım atacağını" düşünmediğini söyledi.