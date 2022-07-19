Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi

FETÖ'YE SINAV OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.