Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilesinde yaşayan Saadettin Cançatal, 10 günlük tatilini ailesiyle birlikte Antalya'da geçirmek için internet sitesi üzerinden araç kiralamak istedi. İnternette araştırma yapan Cançatal, bir oto kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 5 bin 400 TL'sini bilgileri verilen banka hesabına gönderdi.

5 BİN 400 LİRA DOLANDIRILDI

Bir süre sonra firma ile iletişim kurmak isteyen Cançatal, dolandırıldığını anlayınca durumu Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Firma yetkilileri hakkında şikayetçi olan Cançatal, cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulundu. Saadettin Cançatal, seyahat etmek için internet sitesi üzerinden araç kiralamak isterken 5 bin 400 lira dolandırıldığını söyledi.

‘WHATSAPP DESTEK HATTI ÜZERİNDEN KONUŞTUK’

17 Temmuz 2022 tarihinde tatile gitmek için internet üzerinden başvuru yaptığını ifade eden Cançatal, "Mevcut doğru olan adreslerini kopyalayıp sahte hesaba çevirip WhatsApp destek hattı üzerinden benimle iletişime geçtiler. Öncelikle konuştuk, görüşme sağlandı. Sonra hesap bilgilerini gönderdiler. IBAN'ına para atmamı söylediler. Akabinde tekrar 'Aracı ne zaman alabilirim, ne zaman kiralayabilirim' diye yazışmalarımı gördü fakat sonrasında beni engellediler. Sonra aradım açmadılar. Diğer farklı numaralardan, eşimin hattından, kuzenlerimin hattından aradım aynı numaraları. Fakat onları da engellediler. Ben böyle bir süreç geçirdim. Kandırıldım, dolandırıldım. Emniyete de suç duyurusunda bulundum. Şimdi emniyetten geliyorum" dedi.

‘ARABAYI GÖRMEDEN PARAYI YATIRMAYIN’

Mağdur olmamak için bu tür internet sitelerine güvenmemeleri gerektiğini belirten Cançatal, "Vatandaşlarımızın lütfen ama lütfen gerek internet sitelerine gerek bu gibi şirketlere güvenmemesini ve dikkat etmesini rica ediyorum. Arabayı görmeden kesinlikle kiralamayın. Asla para yatırmayın. Ben mağdurum, mağduriyetimi de dile getirdim emniyetteki arkadaşlarımıza. Sizler de mağdur olmayın derim" diye konuştu.

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