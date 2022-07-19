Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı köylerde elektirk kesintisi yaşanacak. Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması” gerçekleştirilecek.

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Yarın saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ilçenin, Kaplan, Kozağaç köylerine, elektik verilemeyecek. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de, Bayrak, Akçakavak,Dibecik,Dikmen ve Dibekören köylerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Ankarada'ki paralel operasyonda şüpheliler hastaneye getirildi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce "paralel yapı" iddialarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Elektrik Arıza Sorgula (ANKARADA ELEKTRİK NE ZAMAN GELİR) Ankara elektrik keisntisi, Ankara da elektrikler ne zaman gelecek. Elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde elektrik vermeye başlandı