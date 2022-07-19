Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı yapıldı. Sadabad Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Türkiye ve İran'dan heyetler katıldı. İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda buludu.

Reisi'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Dost ve Kardeş ülke Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve değerli ekibine hoş geldiniz demek istiyorum. Bu ziyaret ikili ilişkiler gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesiyle ilgili ciddi bir irade ortaya koyduk. Potansiyelimize göre ikili ticaret ilişkimiz çok aşağıda. İki ülkenin ortak sanayii siteler kurması konusunda anlaştı. İki ülkeden bilgi ve teknoloji parklarının kurulması da müzakere konularımız arasındaydı.

'DOĞALGAZ ANLAŞMASININ SÜRESİNİ UZATTIK'

25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda anlaştık. Türkiye'de ve İran'da bulunan şirketlerinin ortak bir şekilde çalışmaları, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin artmasına yardımcı olacaktır. Güvenlik alanındaki iş birliği bizim için çok öenmli. Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının birbiriyle çalışması, özellikle de sınır güvenliğini de konuştuk. Terör örgütleriyle mücadele edilmeli ve onların güvenliğimizi tehlikeye atmaları önlenmelidir. Bölgesel konularla ilgili de görüştük. Özellikle her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının altını çizmiştir. İran ve Türkiye bölgenin iki güçlü ülkesidir. Birbirlikte çalışmamız bölgesel güvenliği artıracaktır. Bu konuda güçlü bir işbirliği konusunda mutabık kaldık.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hepimiz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önce dar kapsamlı ve sonra heyetler arasındaki görüşmemizi tamamladık. İstişarelerimizin ilişkimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Sayın Reisi'nin ortaya koyduğu, İran'ın komşularıyla ilişkileri geliştirme projesini değerli buluyorum. Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Kovid dolayısıyla bayağı geride kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki kararlı yürüyüşümüzle 30 milyar dolara ulaşacağız.

'PKK, FETÖ, PYD İKİ ÜLKE İÇİNDE TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Savunma sanayii , petrol ve doğal gaz alalanında atacağımız adımlarla buna ulaşacağız. Türkiye olarak savunma sanayii alanında önemli adımlar attık. Bu konudaki dayanışmamızı çok önemsiyorum. Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, FETÖ, PYD iki ülke içinde tehlike örgütlerdir. Biz bunları NATO sözleşmesinin içine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, O ülkenin guzuru kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlar mücadelede dayanışma göstermeliyiz. Tabii bugün burada yüksek düzeyli işbirliği dışlında Astana 3'lüsü olarak liderler olarak bir araya geleceğiz. Bu Astana sürecinin bir değerlendirme, Astan sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır. Bu vesileyle tüm bakanlara teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, dayanışmayı özellikle istirham ediyorum"

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