Türkiye Gazetesi

Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi yakınlarında boş arazide meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arazi üzerine atılan kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanın zarar gördüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddeleri atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar üzerinde yapılan araştırmalarda Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerindeki KGYS kamera bir kamyonun kimyasal atık madde taşıdığının tespit edilmesi üzerine ekipler, araçla kimyasal atıkları şehrin farklı yerlerine döken Hacı Adem Ç. ve ağabeyi Metin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

6 KAMYON KİMYASAL ATIĞI DÖKTÜLER

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların ilk ifadelerinde 6 kamyon kimyasal atığı şehrin belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi Remzi P.'den aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Araç sürücüleri Hacı Adem Ç., kardeşi Metin Ç. ve gözaltına alınan şirket sahibi Remzi P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece "çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek temizleme çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün ve beraberindeki heyet kimyasal atıkların atıldığı alanda incelemelerde bulundu.

38 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Barış Akgün, "17 Temmuz tarihinde yapılan ihbar üzerine AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğümüze bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti ve yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı. Bunlar muhteviyatın belirlenmesi için analize gönderildi. İlk kez sülfürik asit ve karışık yağlama yağları şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutunda döken şahısların tespit edilerek çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken 2 araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyerek, müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda bu dökümü yapan şahıslara, şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da 'çevrenin kasten kirletilmesi' ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik" şeklinde konuştu.

Konya’da kimyasal atık sızıntısı: Onlarca hayvan yaralandı Konya’da boş bir arazide bulunan kimyasal atıklar nedeniyle 20 küçükbaş hayvan ayağından yaralandı. AFAD konu ile ilgili açıklama yaptı. Kimyasal atıklar döken ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.