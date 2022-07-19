Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 dozer ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği bildirildi. Tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Korku dolu anlar: Orman yangınında alevlerden koşarak kurtuldu İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı.

Çeşme’deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Çeşme Ildır’da dün gece saatlerinde etkili olan yangın rügzarın etkisiyle saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yerleşim alanlarına yakın çıkan yangın kısa süreli panik yaşattı. Yangının boyutu gün ağarınca bir kez daha ortaya çıktı.

Çeşme'de korkutan yangın: Alevler evlere doğru ilerliyor Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.