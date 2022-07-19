Türkiye Gazetesi

Bolu'da Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 21 çocuk, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Su ya da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi devam ediyor. Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Sağlık Bakanlığınca da bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderildiği öğrenildi.



Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 21 çocuğun kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Çocukların tedavisinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Zaten sadece çocuklarda oldu" diye konuştu.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Hastaneye gelen çocuklardan bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok" ifadesini kullandı.



Vali Kılıç, hastaneye başvuran çocukların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti. Hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı. Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, "Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor" dedi.

2 köyü hastanelik olmuştu, zehirlenmenin nedeni belli oldu Karabük’te iki köyde çok sayıda kişinin zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurduğu olay sonrası içme suyundan alınan numune sonuçlarında bakteriyolojik bulgulara rastlandı.

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