Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Çaydurt bölgesine bağlı Yuva köyünde yaşayan bazı çocuklar ve aileleri karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri ile hastaneye gitti. Yapılan ilk muayene sonrasında gelenlerin birçoğunda enfeksiyon tespit edildi. Çocukların bir kısmı hastanede yoğun bakıma alınırken bir kısmı ise Ankara’ya gönderildi.

Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

KÖY SUYUNDAN NUMUNELER ALINDI

Yuva köyünde vakaların artarak devam ettiği belirtilirken, yaşanılan enfeksiyonun köy sularından kaynaklandığının düşünülmesi üzerine Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından köy sularında numune çalışması yapıldı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI, SUDAN ZEHİRLENMİŞLER

Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Kapanma geri mi geliyor? Bakan Koca'dan kritik vaka açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yaşanan artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Evlerini ilaçlatmak başlarına iş açtı: 16 bina sakini zehirlendi Bağcılar’da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı. İlaçlama sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binada yaşayan kişilerden 16’sı zehirlendi.