Türkiye Gazetesi

Partinin sosyal medya hesabından video yayımlayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: Bin yıllardır tarih sahnesinde türlü oyunlarla mücadele eden kutlu milletin ferdisin. Ana yurdundan bu yana iyi ve kötü günlerinde birlik olduğunda kazandın, bölündüğünde kaybettin. Gün geldi, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdun, gün geldi neslinin devamı için Anadolu’da Kurtuluş Savaşı verdin. Yapılmazı yaptın, imkânsızı başardın. Çünkü sen büyük Türk milletinin bir ferdisin. Kendimizi farklı tanımlayabilir hayata, ekonomiye, siyasete farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz. Ancak ortak noktamız var, biliyorum, vatan, bağımsızlık. Şimdi çağrım sana, gel hep birlikte tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi 2023’e taşıyalım. Dosta ve düşmana Türk milletinin bir ve beraber olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterelim. Kendini nasıl tanımlarsan tanımla, hangi görüş ve fikirden olursan ol ‘önce ülkem ve milletim’ diyorsan çağrım sana.

MHP Lideri Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı olmalıdır FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "15 Temmuz'da milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, teröristlerin hesapları boşa çıkmıştır. Herkesin ortak gayesi Türkiye'nin varlığı olmalıdır." dedi.