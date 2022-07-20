Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava raporuna göre; bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esecek.
20 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Meteoroloji'den Muğla'ya 'Sıcak' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.
Meteoroloji uyarmıştı! Hızı 90 km'ye çıktı: Ayvalık'ta balıkçı teknelerini alt üst etti Meteoroloji yangın bölgeleri için rüzgar uyarısında bulunmuştu. Ayvalık'ta etkili olan şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini batırdı.