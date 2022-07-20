Türkiye Gazetesi

Dolar yılın zirvesini gördükten sonra 20 Temmuz sabahında dolar 17.59’u aşt. Güne 17,55 ile başlayan dolar, saat 09:11 itibarıyla %0,26 artışla 17,60 liradan işlem görüdü. Dün en düşük 17,42, en yüksek 17,58 seviyelerini gören dolar, günü 17,55 seviyesinde kapattı.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Euro ise güne 17,96 ile başlarken, saat 09:10 itibarıyla %0,23 artışla 18,00 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 17,67, en yüksek 18,06 seviyelerini gören Euro, günü 17,97 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 18,5969 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks paylaştı: Türkiye patlama yapacak Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileriyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Brooks, 'Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

Son dakika: Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi.