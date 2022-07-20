Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde bir buğday tarlasında çıkan anız yangını sonrası ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen orman yangını sabahın ilk saatleriyle birlikte kontrol altına alınabildi. 3 ayrı noktada devam eden ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangına gece boyunca da gece görüşlü helikopterler müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 17 saat sonra tamamen kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü henüz tespit edilemedi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Buğday tarlasında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken geniş bir alanda devam ettiği öğrenildi. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından 'Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Yangınla ilgili tüm talimatları verdik.' dedi.