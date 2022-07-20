Türkiye Gazetesi

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YKS 2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: İşte liste liste 2 ve 4 yıllık KONTENJAN VE ÖSYM başarı sıralamaları YKS Üniversite taban puanları, merakla beklenen YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk araştırılan konulardan biri oldu. Milyonlarca öğrenci 2022 üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Bu yıl baraj puanlarının kaldırılmasıyla YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınava girenler hedeflediği üniversitelerin kontenjanları, başarı sıralaması ile tavan ve taban puanlarına ÖSYM’nin yayınladığı kılavuz üzerinden ulaşabilecek. İşte liste liste 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri YKS taban puanları…

ÖSYM sonuçları açıkladı: YKS birincilerinin illeri belli oldu ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS birincilerinin illerini açıkladı. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğu öğrenildi.

ÖSYM açıkladı: Sınav görevli ücretleri güncelleniyor ÖSYM Başkanlığı, 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu.