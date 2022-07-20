Türkiye Gazetesi

Malatya Karayolu Kamber Mevkii'nde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a giden ait Setra marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Bir süre sürüklenen otobüs toprak birikintisine çarparak durdu.

16 YOLCU YARALANDI

Kazada muavin ağır yaralanırken, 16 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 30 yaralı Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.