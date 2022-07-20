Türkiye Gazetesi

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde İstanbul yer yer sallanmış ve sarsıntı birçok yerde hissedilmişti. Korkunç depremde bazı binalarda hasar oluşmuşmuştu. Depremde hasar gören yerlerden biri de Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii oldu.

YENİDEN YAPILACAĞI SÖYLENDİ AMA HALA YAPILMADI

Deprem nedeniyle caminin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken, yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı.

'CAMİ SAYISI KISITLI'

Aradan geçen yaklaşık 3 yıla (34 ay) rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor. Göksel Erdal adlı vatandaş, “Yapılmasını tabii ki isteriz. Neden yapılmıyor ? Kim burada sorumlu bilemiyorum ama bir an önce yapılmalı. Zaten cami sayımız kısıtlı, ihtiyaç burası. 40 senedir Avcılarlıyım. Bir an önce yapılması lazım” dedi.

'AVCILAR'IN SEMBOLÜYDÜ'

Caminin yapılmasını isteyen Pembe Akkaya da, “Cami yapılsın isterim. Cami burası sonuçta Allah'ın evi. Neden yapılmadı bilmiyorum. Bu yolu kullanırdık, sonuçta Avcılar'ın sembolüydü. Caminin yerinde olması lazım” diye konuştu.

Caminin yerine yeniden cami yapılması gerektiğini belirten Kıbrıs gazisi Rasim Sivri ise, “Caminin yerine cami yapılması lazım. Bu camiyi bir hacı amca kendi parasıyla yaptırmıştı. Yeniden yapılmasını istiyorum. Çünkü o hacı amca da kendi parasıyla yaptırmıştı” şeklinde konuştu.

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