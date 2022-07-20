Türkiye Gazetesi

Olay, Sancaktepe Meclis Mahallesi Baraj Yolu üzerinde bulunan bir işletmenin otoparkında geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir müşteri alışveriş yapmak için girdiği dükkandan ayrıldığı esnada otoparkta bulunan otomobiline yürürken, çatıdan aşağı bahçe şemsiyesine benzer bir şemsiye düştü.

SANİYELER ÖNCE ORADAN YÜRÜYEREK GEÇTİ

Düşen şemsiye otoparkta bulunan bir otomobile maddi hasar verdi. Şemsiyenin düştüğü yerden saniyeler önce yürüyerek geçen vatandaş adeta ölümden döndü. Vatandaşın ölümün kıyısından saniyeler ile kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

'MÜŞTERİMİZ ÖLMEKTEN 3 SANİYE İLE KURTULDU’

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Murat Türlü, “Müşterimiz dükkandan çıktı, havada da rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle çatıda kilosuz bırakılan şemsiye aşağı düştü. Aşağıda da tam 3 saniye ile müşterimizin arkasına düştü. Müşterimiz de ölmekten 3 saniye ile kurtuldu. Aracın ise tavanını deldi, müşterimizin üzerine gelseydi ölmüş olurdu” dedi.

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