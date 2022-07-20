Türkiye Gazetesi

Eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in Çanakkale’deki çiftlik evinde kurban gittikleri bıçaklı saldırının ardından tutuklanan Tokatspor Kulübü'nün eski Başkanı 48 yaşındaki Ufuk Akçekaya'nın ifadesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Arıkan ve Eker’in maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek suçlamaları kabul etmeyen Akçekaya’nın evdeki lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi çıkması üzerine tutuklandığı öğrenildi.

“İTİBARİ OLARAK ZARAR GÖRDÜM”

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde Nazmi Arıkan'ı 2015'ten beri tanıdığını ve aralarında ticari ilişki bulunduğunu belirten Akçekaya, ifadesinde şöyle konuştu:

“Nazmi Arıkan sahibi olduğu eğitim kurumlarını 10 yıl süre ile yaptığımız anlaşma sonucu isim hakkı şeklinde verdi. 3. yılın sonunda 130 bin liralık borcunu tahsil edemediği gerekçesiyle anlaşmayı sona erdirdi. Bu süreçten sonra benim ticari ilişkilerimle ilgili büyük bir kaos meydana geldi. Bu kaos neticesinde itibari olarak zarar gördüm."

“MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN ZARARA UĞRADIM”

"Bu sözleşmenin temmuz ayında sona erdirilmesi nedeniyle veliler tarafından ve kurumumuz ile ilgili diğer alacaklılar tarafından çok fazla sıkıştırıldık. Ücret iadesi ve kayıt iptalleri gerçekleşti. Maddi ve manevi yönden büyük bir zarara uğradım" dedi.

“11 TEMMUZ’DA GİTMEMİ İSTEDİ”

Nazmi Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejlerinden ise 8.8 milyon dolar alacağının bulunduğunu öne süren Akçekaya, “Fahrettin Ceylan isimli tanıdığım kişi bayramın ikinci günü, Facetime uygulaması üzerinden beni arayarak Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinde bana 10 milyon dolar değerinde altın ve nakit para vereceğini söyledi. Nazmi'nin beni beklediğini, bayramın üçüncü günü olan 11 Temmuz'da gitmemi ifade etti. Bu tarihten 10 gün kadar önce Fahrettin Ceylan yine beni arayarak bu konu ile ilgili anlaşma sağlanabileceğini, kendisinin Nazmi ile görüşeceğini söylemişti."

BIÇAKLARDAKİ İSİM DETAYI

Çiftlikte ele geçirilen 'Taner Mahan' yazılı kanlı bıçağın aynıları şüpheli Akçekaya'nın Etiler'deki evinde yapılan aramada da bulundu.

Aynı üretim kanalından çıktığı düşünülen 10 adet benzer bıçak hakkında da ifade veren Akçekaya, "Ben ikametimde ele geçirilen bıçakları 2020 yılının Aralık ayında 2021 yılbaşı için hediyelik olarak Fahrettin Ceylan ile birlikte yaptırdık. İkamette ele geçen bıçakları pandemi dolayısıyla sahiplerine teslim edemedim. Ben kendimin hediye edeceklerimi ikametime getirdim. Fahrettin Ceylan ise kendi tanıdıklarının isimleri yazan bıçakları teslim aldı.”

“BU DETAY FAHRETTİN CEYLAN VE EKİBİNİN YAPTIĞININ KANITI”

“Taner Mahan isimli kişi Fahrettin Ceylan'ın finansçı arkadaşıdır. Ben kendisi ile 2-3 kez yüz yüze görüştüm. Bunun dışında kendisini çok fazla tanımıyorum. Olay yerine bu bıçak ne şekilde geldi bilmiyorum. Bu ayrıntı eylemi Fahrettin Ceylan ve ekibinin yaptığının kanıtıdır" dedi.

“KANLI İZİN NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM”

Cinayetin işlendiği çiftlik evinde olaydan sonra elindeki kan lekelerini muslukta yıkadığı ve daha sonra kağıt havluya sildiği ortaya çıkan Akçekaya, "Ben hatırladığım kadarıyla ikametten elimi yıkadıktan sonra çıktım" dedi. Çiftlik evinde salonun aydınlatmasını sağlayan lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi bulunan Akçekaya, "Bu izin ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" diye yanıt verdi.

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