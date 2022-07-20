Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Honaz ilçesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada 55 yaşındaki Orhan Atmaca, bakkaldan 1 liraya daha ucuz satış yapan fırından ekmek almak için bisikletiyle yola çıktı. Yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan fırından aldığı 7 adet ekmekle geri dönen Orhan Atmaca, evine ulaşmak için Ankara-Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. Bir kilometre ilerideki trafik ışıklarını kullanmayı tercih etmeyen Orhan Armaca, bisikletini eline alarak yolun karşına geçmeye çalıştı.

YOLU YARILAMIŞTI

Bu sırada Kocabaş Mahallesi’nden organize sanayi bölgesindeki işine gitmek üzere arkadaşıyla birlikte yola çıkan Ö.Ç. (28) idaresindeki 20 LM 268 plakalı otomobil, elindeki bisikletle yolu yarılayan Orhan Atmaca’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yaşamda tutabilmek için verdikleri tüm mücadeleye rağmen feci şekilde hayatını kaybetti.

EKMEKLER VE BİSİKLETİ YOLA SAVRULDU

Kazada Orhan Atmaca’nın evine götürmek üzere fırından aldığı ekmekler ve bisikleti yola savruldu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Atmaca’nın oğulları, babalarının cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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