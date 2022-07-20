Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Sancaklı köyünde ailesinin evinde kalan Ejder Karaaslan, evin bahçesinde sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirge fark etti. Çekirgenin fotoğrafını çeken Karaaslan, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi.

İlk defa böyle bir çekirge gördüğünü belirten Ejder Karaaslan, "İlk gördüğümde çok şaşırdım ve korktum. Bir süre inceledikten sonra da hemen telefonumla fotoğraflarını çektim. Daha sonra büyüklerimle konuştuğumda bu tür hayvanların yaz aylarında buralarda görüldüğünü öğrendim” dedi.

'Çekirge istilası' korkutmuştu: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama geldi Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesindeki çekirge istilası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada köylerde görülen çekirgelerin istilacı tür olmadığı belirtilirken, Yüksekova'da ise istilacı olan türlerin bertaraf edildiği bildirildi.

Bilim insanları kanser kokusunu tanıyan çekirgeler geliştirdi Pandeminin başlarında bilim insanları, COVID-19 enfeksiyonlarını tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı. Hayvanlar, hastalıkları tespit etmede oldukça iyi bir performans sergiledi. Ancak araştırmacılar bu yeteneğin peşini bırakmadı ve şimdi de kanseri kokusundan bulan çekirgeler geliştiriliyor.

Çekirge Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla, 28 ilde 235 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.