Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Merhumenin naaşı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Etiler Ulus mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de yan yana geldi. İki ismin tokalaştığı dakikalar cenazeye damga vurdu.

CENAZEYE SİYASET SPOR VE İŞ CAMİASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU İLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine geldiği sırada, aynı sırada saf tuttuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Terim ile tokalaştı.

"FETHİYE ABLAMIZIN ÇOK BÖREĞİNİ YEDİK"

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında 'Tayyip oğlum da yesin' derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'ın acı günü Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi hayatını kaybetti.