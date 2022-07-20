Türkiye Gazetesi

Tartışmalara neden olan Kanal İstanbul için Ulaştırma Bakanından açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili son durumu anlattı. Ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacaklarını belirten Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu an kara yolu Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'ndeki imalatlarımız da devam ediyor. Orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldur. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerin birini imal ediyoruz hem de Mahmutbey TEM Otoyolu gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak alternatif bir yol olan yolumuzu yapmaya devam ediyoruz.

'DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİNDEN BİRİ'

Demir yolunda da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık, orada da imalatlarımız devam ediyor. Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri."

'TÜRKİYE İÇİN OLMAZSA OLMAZ'

Bakan Karaismailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla bunlara lojistik olarak cevap verilebilmesi ve Boğaz trafiğinin rahatlatılması için Kanal İstanbul projesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz" diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor: İlk köprü yükseliyor Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmalar hız kemeden devam ediyor. Projedeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başladı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak olan Sazlıdere Köprüsü’nde ilk görüntüler çekildi.

Bakan Kurum: Allah’ın izniyle Kanal İstanbul’u da yapacağız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bakan Kurum bütçe konuşmasında, “Nasıl ki dün Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah’ın izniyle milletin desteğiyle Kanal İstanbul’u da yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, kurmaylarından, Kanal İstanbul’un çevreci bir proje olduğunun halka çok iyi anlatılmasını istediği belirtildi.