Olay ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Nurten K.(60), apartmanın merdivenlerinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının vertigo hastalığının bulunduğu, merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yalnız yaşayan kadın komşuları tarafından ölü bulundu
20.07.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 20.07.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Ordu’da yalnız yaşayan kadın evinin merdivenlerinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Vertigo hastalığı olduğu belirtilen 60 yaşındaki Nurten K'nın merdivenden düştüğü tahmin ediliyor.
Olay ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Nurten K.(60), apartmanın merdivenlerinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının vertigo hastalığının bulunduğu, merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ordu,kadın,merdiven,
886584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/886584.aspx
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