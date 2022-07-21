Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava raporu grafiğine göre; yurdun kuzey kesimlerinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK KUZEY VE İÇ KESİMLERİNDE DÜŞECEK, AKDENİZ KIYILARINDA ARTACAK

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Meteoroloji sarı kodla uyardı! Marmara'da fırtına alarmı: 75 km hız... Marmara Bölgesi için Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarı yapıldı. Bu kapsamda; bölgede yaşayan vatandaşlara tedbirli olunması konusunda bir dizi öneride bulunuldu.

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