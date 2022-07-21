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AFAD ve içişleri Bakanlığı'ndan orman yangını uyarısı: 81 ile gönderildi
21.07.2022 - 11:16 | Son Güncelleme: 21.07.2022 - 11:24
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge göndererek, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskini artıracağını belirterek dikkatli olunmasını istedi.
Etiketler : afad,orman yangını,uyarı,
886830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/886830.aspx
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