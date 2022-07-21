Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'ın Lice ve Kıralan bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Açılamanın devamında, operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildiği belirtilirken. bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 5.247 gr. esrar (3.207 gr. toz, 2.040 gr. kubar), 407.500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildiği açıklandı.