Türkiye Gazetesi

Marmaray’da Pendik İstasyonu’nda bulunan trende meydana gelen olayda iki yolcu bir anda birbirine girdi. Gebze Halkalı hattında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga kısa sürede alevlenirken bir yolcu diğer yolcuyu kündeye getirmeye çalıştı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.

“BAK SENİ BIÇAKLARIM”

Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki günde ikinci 'künde' olayı! Elini kaldıran kendini yerde buluyor İki gün önce Aydın'da trafikte başlayan kavga, taraflardan birinin muhatabını künde ile yere sermesiyle son bulmuştu. Aydın'ın ardından bugün de İstanbul Aksasay'da bir vatandaş tartıştığı adamı künde hareketiyle yere serdi.