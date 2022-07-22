Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporuna göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ VE KUZEY EGE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'de kuvvetli

(30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

22 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji'den Muğla'ya 'Sıcak' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Marmara'da fırtına alarmı: 75 km hız... Marmara Bölgesi için Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarı yapıldı. Bu kapsamda; bölgede yaşayan vatandaşlara tedbirli olunması konusunda bir dizi öneride bulunuldu.

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.