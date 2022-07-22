Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğin 23'ncü maddesinde yer alan “Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” hükmü değiştirilerek, "Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme vesilesiyle, kollukta ifade alınırken avukatların beyanları da tutanakta yer alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin ekinde yer alan 'ifade alma tutanağı'nın örneği de değiştirilerek örnek tutanağa 'müdafiden soruldu' kısmı eklendi.

SAVUNMA HAKKININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Adalet Bakanlığının, yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı, “Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" kararı doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi için tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 100 kaymakam adayı alınıyor İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı: Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar dikkat! Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yasaya göre yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin, diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten sürekli faydalanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz Kurban Bayramı’nı fırsat bilip ailelerinin yanına ve tatile gidenler otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Yola çıkacaklara güzel haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak.