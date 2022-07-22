Türkiye Gazetesi

Son günlerde Ege bölgesinde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi ancak o kadar hızlı müdahale yapıldı ki korkulan olmadı. Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

6 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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