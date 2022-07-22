Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüpsultan'a değer katan bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpsultan'da yapılanlar bunlarla sınırlı değil, ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçelerimize kazandıranların isimlerini tarihe yazdıracak hem de hayır dualara vesile olacak. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor, bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı böyle yapılabilecek bir vazifedir. Ajandasından arta kalan zamanlarda icra edilecek bir hobi değildir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin.

"DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Kardeşlerimiz elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedellerde var. Salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıtlarla ama insanlarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti vererek geride bıraktık. Ukrayna Rusya savaşında tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin ekonomik programının doğruluğunu teyit etti. Birazdan Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna temsilcileri ile birlikte tahıl koridoru ile alakalı sıkıntılar aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken bir yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz. Dengesiz fiyatlamalar yerli yerine oturmaya başladı.

Milletlerin tarihlerinde semboller önemlidir. Eyüpsultan'da maddi ve manevi tüm değerleri ile İstanbul'un en önemli sembollerindendir. Bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır.

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