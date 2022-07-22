Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
BM Genel Sekreteri Guterres: Erdoğan sayesinde oldu Dünyayı sarsan kriz Türkiye'nin girişimleri sayesinde sona erdi. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge İstanbul'da imzalandı. BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri tarihi törene damga vurdu.
AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, “Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” denildi.