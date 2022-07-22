Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul’da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor (Hümeyra Şahin kimdir?) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evleniyor. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.