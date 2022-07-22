Türkiye Gazetesi

Korkutan deprem haberleri peş peşe geliyor. Dün Balıkesir'in Gönen ilçesinde çevre illerde de hissedilen bir deprem olmuştu. Bugün yine Gönen'den gelen deprem haberinin arıdandan AFAD'dan bir son dakika açıklaması daha geldi. Son deprem haberi Hatay'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay Hassa'da saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de deprem oldu Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir Gönen, dün de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Dünkü deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilmişti.

Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Balıkesir olduğu ve 4,6 büyüklüğünde gerçekleştiği öğrenildi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.