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PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! 289 terörist öldü, 330 mağara ve sığınak imha edildi
23.07.2022 - 11:14 | Son Güncelleme: 23.07.2022 - 11:28
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti."
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,ırak,pkk,
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