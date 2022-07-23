Türkiye Gazetesi

Evcil hayvan satışı yapılan ve genellikle faaliyet gösteren petshoplar için hayvan satışının uygun olmadığı gibi birçok şikayet üzerine hareket geçildi. Böylece petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı. Konuya ilişkin bazıları bu durumu normal karşılarken bazıları ise tepki gösterdi. İlk açıklama ise Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'dan geldi.

Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, yeni sistemde petshopların Kasaplar Odası’na bağlandığını belirterek yeni işletme açacak olanlar artık kendilerini başvuru yapması gerektiğini ancak eski açanlar ise aynı şekilde devam edeceğini kaydetti. Başkan Yardımcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın.”

'HAYVAN SATIŞININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYORDU'

Petsholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.

Petshoplara verilen bir yıllık süre doldu: Vitrinlerde kedi ve köpek satış yasağı resmen başladı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde petshoplara verilen 1 yıllık süre 14 Temmuz 2022 itibariyle doldu. Artık petshop vitrinlerinde kedi ve köpek türlerinin satışı resmen yasaklandı. Bundan sonra kedi ve köpek satışının internet üzerinden ve katalog ile yapılacak.

'Petshop’larda hayvan satışı sonlandırılmalı' TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, taslak rapor üzerinde yaptığı son toplantıda pet shop’larla ilgili beş maddelik çözüm reçetesi hazırladı.

Devesi ile petshopa giren adam sosyal medyada olay oldu ABD'nin Michigan eyaletinde bir adam devesi ile evcil hayvan marketine girdi. Devesini gezmeye çıkardığını söyleyen adamın videosu ise sosyal medya platformlarında viral olarak yayıldı.