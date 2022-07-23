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PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! 3 terörist etkisiz
23.07.2022 - 11:59 | Son Güncelleme: 23.07.2022 - 12:01
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. "
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887568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/887568.aspx
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