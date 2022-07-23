Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

"VEFATINI TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.”

Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenören hayatını kaybetti Dün yoğun bakıma kaldırılan Rasim Özdenören hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Özdenören’in yakın zamanda koronavirüs geçirdiği ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Rasim Özdenören’i çok kıskanmıştım Türk edebiyatının usta yazarı Selim İleri, 4. Haliç Genç Edebiyat Günlerinde genç yazarlar ile “Roman Günü” faaliyetinde bir araya geldi.