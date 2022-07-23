Türkiye Gazetesi

Yazar Rasim Özdenören bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Türk edebiyatının usta kalemi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında vefat eden Özdenören, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

‘7 GÜZEL ADAM’IN SON TEMSİLCİSİYDİ

Yedi Güzel Adam topluluğu Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşuyordu. ‘Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl da Covid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özdenören'in vefatıyla birlikte Türk Edebiyatı'na damga vuran Yedi Güzel Adam'dan yaşayan kimse kalmadı.

RASİM ÖZDENÖREN İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş: Yedi Güzel Adam’ın son yiğidi, modern zamanlarda kötülüğe ve sıradanlığa düşmeden varoluşun büyük hikayesini “Gül Yetiştiren Adam”la anlatan, İslam düşüncesinin öncülerinden Rasim Özdenören Üstad’a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kaldırılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Türk edebiyatında ve düşünce dünyasında eşsiz bir yere sahip, gerçek bir münevver olan Rasim Özdenören’in vefatını büyük teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Güzel izler bıraktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Fikir, edebiyat ve hepsinden önemlisi Müslümanca düşünme üzerine büyük emekleri olan Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenören hayatını kaybetti Dün yoğun bakıma kaldırılan Rasim Özdenören hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Özdenören’in yakın zamanda koronavirüs geçirdiği ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.