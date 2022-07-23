Türkiye Gazetesi

Siirt merkeze 15 kilometre uzakta bulunan Pınarova mezrasında çıkan yangında 100 ton buğday, 100 ton buğday samanı ve 50 ton da mercimek samanı yandı. Veysel Deli’ye ait arazide samanların bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

100 TON BUĞDAY YANDI

Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Uzun çabalar sonucu diğer mezralara sıçramadan söndürülen yangında 100 ton buğday ve 150 ton da saman kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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