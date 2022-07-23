Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya NATO uyarısında bulundu. Erdoğan, şartların yerine getirilmemesi durumunda sürecin durdurulacağını açıkladı.

İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile mutabakat metnine imza atmıştı. Terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği içerisinde olacağını taahhüt eden İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor. Son olarak İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist, üst düzey yönetici çıktı.