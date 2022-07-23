Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Görüşmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Odessa’ya yönelik saldırının İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceği vurgulandı.

“BUGÜN İTİBARİYLE ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı belirtilerek uygulamaya bir an önce geçilmesinin önemi ifade edildi.

Odessa saldırısı sonrası Bakan Akar'dan açıklama geldi: Rusya 'Alakamız yoktur' dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Odessa’daki patlama) Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler" dedi.