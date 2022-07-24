Türkiye Gazetesi

Altılı masanın tahıl krizinin çözülmesine yönelik bu sessizliği sosyal medyada da gündem oldu. Üniversite öğrencilerinin KYK borçlarındaki faizlerinin silinmesinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sayesinde olduğu algısına atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları ‘Tahıl krizini de Kılıçdaroğlu çözdü’ şeklinde paylaşımda bulundular. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, küresel tahıl krizini çözen Cumhurbaşkanı’mızdan dünya övgüyle söz ederken altılı masadan tek ses yok. Böyle bir muhalefetten Türkiye’ye ne fayda gelir? 2023, bu faydasız muhalefetin tasfiye edildiği, güçlü Türkiye’nin önündeki engellerin kalktığı tarih olacak inşallah” diye konuştu.

TÜRKİYE KÜRESEL AKTÖR

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise “İki savaşan ülke Rusya ve Ukrayna yine masada. Türkiye’nin diplomatik başarısı. Bu anlaşma Türkiye’nin küresel bir aktör olduğunun da resmidir” dedi.

‘TEŞEKKÜRLER KILIÇDAROĞLU!’

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da “Bütün dünya ‘küresel tahıl krizi’ni çözen Cumhurbaşkanı’mızdan övgüyle söz ediyor. Baktım da Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ botlarla ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’ etiketi açtırmamış. Kendi çalıp kendi oynamaya alışkın. Kemal Kılıçdaroğlu bu, ne yapsa yeridir!” mesajını paylaştı.

Dünya Türkiye’yi konuşuyor: Ülkelerden tahıl koridoru anlaşması için tebrik mesajları Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı.