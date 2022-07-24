Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu, ilk kez envantere dahil edildi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği ATAK birçok donanım ile teçhiz edildi Birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine dahil edildi. Türk savunma sanayisinin göz bebeği ATAK Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkili taarruz helikopteri.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kahraman Mehmetçik'in demir yumruğu PKK'nın üzerinde.

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