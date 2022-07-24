Türkiye Gazetesi

Hava unsurlarına karşı etkili olan portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR silah sisteminin ilk kafilesi TSK’ya teslim edildi. Muadillerine göre daha uzun menzil ve düşman unsurlarının gözün görme mesafesinden daha uzak noktaya kilitlenme imkanı sunan ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkan SUNGUR'un TSK’ya ilk teslimatının yapıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR silah sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

"DAHA UZUN MENZİLİ VE DAHA UZAK MESAFEYE KİLİTLENME..."

Hava savunma füze sistemi noktasında yurt dışına bağımlı kalınmayacağının altını çizen Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“SUNGUR silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun.”

Önce ANKA, şimdi AKSUNGUR! Savunmada kritik MİLSAR hamlesi İlk olarak yerli insansız hava aracı ANKA'ya entegre edilen ve İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit edebilen 'sentetik açıklıklı radar' sistemi olan MİLSAR, AKSUNGUR'a da entegre edildi.

Türkiye'nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR'a entegre edilen 'sivil baz istasyonu' ilk kez görüntülendi Yerli ve milli imkanlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR ile ANKA insansız hava araçları, Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak görev alıyor. Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen ve afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığını sağlayacak olan sivil baz istasyonu sistemi ilk kez görüntülendi.

AKSUNGUR'a yeni özellik: Hem keşif yapacak, hem baz istasyonu olacak Yerli ve milli imkânlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'na yeni bir özellik entegre edildi. Kazandırılan 'baz istasyonu' özelliği sayesinde AKSUNGUR, afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek. Böylece DataLink sistemleri üzerinden mobil iletişim kesintisiz olarak sağlanacak.