Türkiye Gazetesi

İçme suyu tehlikesi Bolu'da devam ediyor. Bolu'da onlarca kişiyi hastanelik eden içme suyu vakaları artmaya devam ediyor. İçme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Böylece içme suyu kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısını 130 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, “71 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir” denildi.

Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde ise kentteki su depolarıyla ilgili yeni kararlar alındı. Toplantıda kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerin dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

SU DEPOLARIYLA İLGİLİ KARAR ÇIKTI

Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasına devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin valilik ve kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

CEZA KESİLECEK

. Alınan kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru bulunanlara ya da kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, idari ceza kesileceği belirtildi.

Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili 1 kişi hayatını kaybetti Bolu’da, ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

98 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Bolu'da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı yükseliyor Bolu'da içme suyu paniği devam ediyor. Sudan zehirlenip hastaneye kaldırılanların sayısı 71'e yükseldi. Zehirlenenlerin bir kısmı taburcu olurken 36 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.