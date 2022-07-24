Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da kardeşin kardeşe yaptığı hayrete düşürdü. Çorlu ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs olayı meydana geldi. Olayda tır şoförlüğü yapan A.K. isimli şahıs kimliği bilinmeyen ve kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından silah kullanılarak yurt dışından getirdiği 150 bin euro nakit paranın gasp edilmeye çalışılması sonucu silahla kol ve boyun kısmından yaralandı.

Polis kılığına girip çete kuran zanlı, yurtdışından getirilen 150 bin euro için ağabeyini yaralayıp gasp etti.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı mağdurun kardeşi Kamil K.’nin planladığı, arkadaşları Öner T., Muhammet E., A.Ç. ve O.T. isimli şahıslar ile birlikte olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerden A.Ç.’nin daha önceki tarihlerde gerçekleşen kasten öldürme suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bu nedenle Balıkesir'de yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

Olaya karışan şüpheliler yapılan çalışmalarda yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu’da adliyeye sevk edildi. O.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan Kamil K., Öner T. ve Muhammet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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