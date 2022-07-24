Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuştu. Ege'de gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğunu belirten Fahrettin Altun, yeni bir Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ise kapıları kapattı. Yunanistan'ın kendisine verilen fırsatı çarçur ettiğini söyleyen Altun, mevcut koşullarda böyle bir görüşmenin olmasını düşünmediğini dile getirdi.

'MİÇOTAKİS'İN ANKARA'DAKİ KREDİSİ BİTTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miçotakis hükümetine bir şans verip diyalog kanallarını açtığını hatırlayan Fahrettin Altun şöyle devam etti:

"Yunanistan başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi. İkili ilişkilere üçüncü tarafları karıştırmama sözü vermesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye karşıtı mesajlar verdi. Böylece Ankara’daki kredisi bitmiş oldu. Miçotakis, Türkiye’nin kendisine verdiği fırsatı çarçur etti. Neticede gerilimden beslenen odakları sevindirdi. Yunanistan başbakanının Türkiye’yi medeni bir komşu gibi davranmak konusunda samimi olduğuna ikna etmek için çok çaba göstermesi gerekiyor."

EGE ADALARININ SİLAHLANDIRILMASI

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması da Altun'un gündemindeydi. Türkiye'nin yasa dışı adımlara ses çıkaracağını söyleyen Altun şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır Yunanistan’ın bu adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini görüyoruz. Türkiye de Yunanistan’ın mevcut uluslararası anlaşmaları tartışmaya açarak ancak kendine zarar vereceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarıyı Türkiye’nin durup dururken Yunanistan’ı tehdit ettiği gibi yansıtmak doğru olmaz. Aynı şekilde Türkiye’nin böyle bir konuda Yunanistan’ın yasa dışı adımlarına ses çıkarmayacağını düşünmek, Türkiye’yi anlamamaktır."

'HAVA SAHASI İHLALLERİNE CEVAP VERECEK KABİLİYETTEYİZ'

Fahrettin Altun, Yunanistan'ın Ege'deki hava sahası ihlallerini de örnekleri ile vurguladı:

"27 Nisan’da Yunan uçakları ana karamıza geldi. Datça, Didim ve Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Bunları biz iddia etmiyoruz. Radar görüntülerini müttefik ülkelerle paylaştığımız, somut örneklerden bahsediyoruz. Türkiye de Yunanistan’ın provokasyonlarına yanıt veriyor. Türkiye, Yunanistan kadar tehlikeli bir oyun oynamak isteseydi Türk savaş uçaklarını Attiki yarımadasının semalarında görürdünüz. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Gerilimi yükselten taraf olmadık, olmayacağız. Ancak her türlü hamleye cevap verecek imkan ve kabiliyetlere sahibiz.

'SONDAJ GEMİLERİ ALARAK DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİK'

Bildiğiniz gibi Türkiye son yıllarda enerji konusunda ciddi atılımlar yaptı. Sondaj gemileri satın alarak bu konuda dışa bağımlılığımızı bitirdik. Karadeniz’de bulduğumuz gazı denizden karaya taşıyacak boruları suya indirmeye başladık. Bunların tamamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve vizyonu sayesinde oldu. Sondaj gemilerimizin nerede faaliyet göstereceği, Türkiye’nin egemen bir devlet olarak tek başına alacağı kararlarla belirlenir. Türkiye’nin kendi gemileriyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde icra edeceği faaliyetlerden kimsenin rahatsız olmaması gerekir."

Fahrettin Altun, Finlandiya basınına konuştu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine ilişkin soruları Finlandiya gazetesine yanıtladı.

Fahrettin Altun: Türkiye, insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu" dedi.

Fahrettin Altun: Üretilen 100 haberden 50'si yalan Fahrettin Altun, Türkiye’nin dünya genelinde yalan haberlere en fazla maruz kalan ülke olduğunu belirterek “Yalan haberin yayılma hızı, hakikatin yayılması hızından 6 kat fazla” diye konuştu.