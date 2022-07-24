Türkiye Gazetesi

Hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde hain terör örgütlerine geçit yok. Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürülmüştü. Bunlara 2 terörist daha eklendi. Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu, ilk kez envantere dahil edildi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği ATAK birçok donanım ile teçhiz edildi Birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine dahil edildi. Türk savunma sanayisinin göz bebeği ATAK Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkili taarruz helikopteri.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kahraman Mehmetçik'in demir yumruğu PKK'nın üzerinde.

Kıbrıs Barış Hareketı'nın 48. yılına özel MSB'den 3 serilik özel klip Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılına özel detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı.